Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики

Силуанов назвал высокие уровни госдолга ключевой угрозой для мировой экономики

Рост мировой экономики в основном обеспечивают страны с формирующимися рынками, проводящие ответственную макроэкономическую политику, а основные риски для нее заключаются в беспрецедентных уровнях бюджетных дефицитов и госдолга в развитых странах. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Его выступление на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), состоявшемся в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка, процитировала пресс-служба российского ведомства.

Министр отметил, что неустойчивая фискальная политика этих стран приводит к повышению стоимости заимствований, усиливает волатильность валютных курсов и потоков капитала. В связи с этим Силуанов призвал разработать ориентиры по ограничению бюджетных дефицитов, что в итоге приведет к сокращению уровня госдолга, мешающего устойчивому росту глобальной экономики.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), уровень совокупного госдолга всех стран мира вырос на два процентных пункта, до 93,2 процента глобального ВВП. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, государственный долг России находится на безопасном уровне и составляет 17 процентов от ВВП, что намного ниже аналогичного показателя в странах Запада.