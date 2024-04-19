Соучастников расправы над россиянином из-за парковки объявили в розыск

Троих соучастников убийства на парковке в Москве объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск троих соучастников гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, который подозревается в расправе над 25-летним жителем Москвы из-за места на парковке. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом имена и национальность соучастников не разглашаются.

Ранее в розыск объявили самого Аббасова. Тогда сообщалось, что мужчина, вероятно, уже уехал из Московского региона.

Сейчас силовикам удалось задержать отца, дядю и друга подозреваемого в расправе. Само престпуление произошло 17 апреля.