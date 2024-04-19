Спикер Палаты представителей США заявил о невозможности тормозить помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Джонсон о помощи Украине: это наилучший закон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что больше не имел возможности тормозить обсуждение законопроекта об оказании военной помощи Украине и другим союзникам Вашингтона. Парламентария цитирует РИА Новости.

«Это не идеальный законопроект, не тот, который мы бы написали, контролируй республиканцы Палату представителей, сенат и Белый дом. Это наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах», — сказал он.

Ранее Палата представителей допустила до голосования законопроекты о помощи Украине и конфискации активов РФ. Белый дом также призывал обе палаты американского Конгресса как можно скорее отправить эти законопроекты на подписание американскому лидеру Джо Байдену.