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19:47, 19 апреля 2024Мир

Спикер Палаты представителей США заявил о невозможности тормозить помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Джонсон о помощи Украине: это наилучший закон

Фото: Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что больше не имел возможности тормозить обсуждение законопроекта об оказании военной помощи Украине и другим союзникам Вашингтона. Парламентария цитирует РИА Новости.

«Это не идеальный законопроект, не тот, который мы бы написали, контролируй республиканцы Палату представителей, сенат и Белый дом. Это наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах», — сказал он.

Ранее Палата представителей допустила до голосования законопроекты о помощи Украине и конфискации активов РФ. Белый дом также призывал обе палаты американского Конгресса как можно скорее отправить эти законопроекты на подписание американскому лидеру Джо Байдену.

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      Виктория Кондратьева
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