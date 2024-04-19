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04:05, 19 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об охоте Киева на пытающихся связаться с Россией жителей

Ганчев: спецслужбы охотятся на связывающихся с РФ жителей Харьковской области
Виталий Ганчев

Виталий Ганчев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что спецслужбы Украины охотятся на жителей Харьковской области, пытающихся связаться с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Люди хотели бы связаться, но для них сложным является тот процесс, что открыта охота со стороны спецслужб Украины на счет именно связи с нами, связи с российской стороной. То есть люди просто, я думаю, боятся», — рассказал он.

Ганчев добавил, что есть прецеденты, когда жители региона выходят на связь и просят о помощи какой-нибудь — например, задают консультационные вопросы.

Ранее Ганчев обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в отсутствии света и газа в Харьковской области. «Мы, конечно, своими силами подключили людям воду, завозим уголь до сих пор», — рассказал он.

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      Марина Совина
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