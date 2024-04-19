Стало известно об ожиданиях жителей Харьковской области от России

Ганчев: жители Харьковской области ждут перехода региона под контроль России

Жители Харьковской области ожидают полного перехода территории региона под контроль России. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующие вопросы неоднократно поступали от местных жителей. «Они считают, что у нас больше информации по специальной военной операции. То есть ее результаты, ее планы (...) Люди уже хотят возвращаться домой», — заявил он.

Ранее Ганчев сообщал, что из-за активной переброски бойцов Вооруженных сил Украины в Харьковскую область у украинских властей региона возникла проблема с их расселением, для решения которой они объявили принудительную эвакуацию из некоторых населенных пунктов.