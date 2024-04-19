Воздушную тревогу объявли в трех областях Украины

Воздушную тревогу объявли Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства цифровой трансформации.

По информации ведомства, сирены включены в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Воздушная тревога в этих регионах была объявлена с 03:28 до 03:47 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее хорватское издание Advance допустило, что из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом в конфликте на Украине может наступить перелом. В издании указали, что украинским войскам не хватает боеприпасов и людей. При сохранении этой ситуации ВСУ из-за своего ослабевания могут подставиться под возможный сильный прорыв, отмечается в статье.

По мнению журналистов, такой прорыв может случиться уже летом.