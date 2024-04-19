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10:51, 19 апреля 2024Мир

Удар по Ирану нанесли с целью позволить Тегерану его отразить

Ynet: атаку на Иран осуществили так, чтобы Тегеран мог ее отразить и не отвечать

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Атаку на Иран осуществили так, чтобы Тегеран мог ее отразить без необходимости отвечать подобным образом. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Подчеркивается, что целью удара были объекты Военно-воздушных сил (ВВС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Кто бы ни осуществил атаку на Иран, он сделал это на военном объекте (или объектах) ВВС КСИР и намеревался позволить режиму в Тегеране отразить эти удары без необходимости нового раунда обмена ударами с Израилем», — пишет газета.

Утром 16 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь с 13 на 14 апреля. В иранском Исфахане были слышны три взрыва из-за, вероятно, сработавших систем противовоздушной обороны (ПВО).

Минобороны Сирии также сообщило, что Израиль нанес удар по объектам ПВО на юге страны.

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      Лина Пивоварова
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