Удар по Ирану нанесли с целью позволить Тегерану его отразить
Атаку на Иран осуществили так, чтобы Тегеран мог ее отразить без необходимости отвечать подобным образом. Об этом сообщает израильское издание Ynet.
Подчеркивается, что целью удара были объекты Военно-воздушных сил (ВВС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Кто бы ни осуществил атаку на Иран, он сделал это на военном объекте (или объектах) ВВС КСИР и намеревался позволить режиму в Тегеране отразить эти удары без необходимости нового раунда обмена ударами с Израилем», — пишет газета.
Утром 16 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь с 13 на 14 апреля. В иранском Исфахане были слышны три взрыва из-за, вероятно, сработавших систем противовоздушной обороны (ПВО).
Минобороны Сирии также сообщило, что Израиль нанес удар по объектам ПВО на юге страны.