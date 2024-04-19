Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 19 апреля 2024Экономика

Страны G7 пригрозили новыми санкциями за помощь России

Группа G7 пообещала ввести новые санкции против физлиц и компаний за помощь РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Большая семерка» продолжит вводить санкции против России, а также компаний и физических лиц, которые ей помогают в области оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в заявлении по итогам трехдневной встречи глав МИД стран G7 на острове Капри.

Речь идет о помощи в приобретении инструментов и другого оборудования, которое либо помогает производить российское оружие, либо способствует военно-промышленному развитию страны. Представители объединения также пригрозили тем, кто будет пытаться обойти действующие санкции и экспортные ограничения, и пообещали воздействовать на них.

В обращении к финансовым организациям G7 попросили их воздержаться от поддержки российский оборонно-промышленной базы и пообещали пресекать такую практику в случае ее выявления.

Для снижения доходов России, которые позволяют ей продолжать боевые действия на Украине, «Большая семерка» намерена блокировать развитие всех новых энергетических проектов страны и ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на нефть.

Ранее стало известно, что США сменили тактику по отсечению России от международных расчетов. Вместо введения общих санкций они перешли к отслеживанию корреспондентских счетов российских организаций и персональному общению с банками, которые работают с такими клиентами. На этом фоне участники рынка начали жаловаться на резкое усложнение расчетов с иностранными организациями, в том числе в таких дружественных странах, как Турция, ОАЭ и Китай.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Командир спас летчиков разбившегося на Ставрополье Ту-22. Он принудительно катапультировал их, а сам остался в самолете

      Великобритания выделила 187 миллионов долларов на украинскую энергетику

      Собчак раскритиковала Карлсона за вопросы на интервью с Дуровым

      Страны G7 выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ

      Допрос расправившегося с москвичом из-за парковки мигранта попал на видео

      Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к родителям

      Шольц сравнил Украину с поливом растений

      Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение

      Квартира россиян сгорела из-за холодильника

      Нетаньяху напомнил Бербок о нацизме во время ссоры из-за Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше