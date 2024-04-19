Страны G7 пригрозили новыми санкциями за помощь России

Группа G7 пообещала ввести новые санкции против физлиц и компаний за помощь РФ

«Большая семерка» продолжит вводить санкции против России, а также компаний и физических лиц, которые ей помогают в области оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в заявлении по итогам трехдневной встречи глав МИД стран G7 на острове Капри.

Речь идет о помощи в приобретении инструментов и другого оборудования, которое либо помогает производить российское оружие, либо способствует военно-промышленному развитию страны. Представители объединения также пригрозили тем, кто будет пытаться обойти действующие санкции и экспортные ограничения, и пообещали воздействовать на них.

В обращении к финансовым организациям G7 попросили их воздержаться от поддержки российский оборонно-промышленной базы и пообещали пресекать такую практику в случае ее выявления.

Для снижения доходов России, которые позволяют ей продолжать боевые действия на Украине, «Большая семерка» намерена блокировать развитие всех новых энергетических проектов страны и ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на нефть.

Ранее стало известно, что США сменили тактику по отсечению России от международных расчетов. Вместо введения общих санкций они перешли к отслеживанию корреспондентских счетов российских организаций и персональному общению с банками, которые работают с такими клиентами. На этом фоне участники рынка начали жаловаться на резкое усложнение расчетов с иностранными организациями, в том числе в таких дружественных странах, как Турция, ОАЭ и Китай.