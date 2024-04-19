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02:57, 19 апреля 2024Мир

В ФРГ начали расследование о пропаже владельца OBI

В ФРГ вновь расследуют пропажу владельца OBI, который может скрываться в РФ
Карл-Эриван Хауб

Карл-Эриван Хауб. Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Прокуратура города Кельна начала расследование по подозрению в даче ложных показаний Кристианом Хаубом о его объявленном ранее погибшим брате и экс-главе владеющего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group Карле-Эриване Хаубе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры, расследование начато на основании жалобы. Младший брат миллиардера Кристиан Хауб в мае 2021 года дал в суде показания, которые оказались частично ложными ввиду якобы имевшихся доказательств, что его старший брат жив.

Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте в Альпах в 2018 году. После долгих поисков его так и не нашли. Тогда выдвигались теории, что он провалился в ледяную расселину или замерз на большой высоте.

Ранее сообщалось, что Карл-Эриван Хауб все еще жив. По версии журналистов немецкого телеканала, он тайно уехал в Россию и живет в Москве с любовницей, которая на 20 лет моложе него.

Карл-Эриван Хауб считался одним из богатейших людей Германии. Он возглавлял холдинг Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI. Компания досталась ему в наследство от отца, отошедшего от дел в 2000 году.

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      Марина Совина
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