В ФРГ начали расследование о пропаже владельца OBI

В ФРГ вновь расследуют пропажу владельца OBI, который может скрываться в РФ

Прокуратура города Кельна начала расследование по подозрению в даче ложных показаний Кристианом Хаубом о его объявленном ранее погибшим брате и экс-главе владеющего большинством активов OBI холдинга Tengelmann Group Карле-Эриване Хаубе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры, расследование начато на основании жалобы. Младший брат миллиардера Кристиан Хауб в мае 2021 года дал в суде показания, которые оказались частично ложными ввиду якобы имевшихся доказательств, что его старший брат жив.

Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте в Альпах в 2018 году. После долгих поисков его так и не нашли. Тогда выдвигались теории, что он провалился в ледяную расселину или замерз на большой высоте.

Ранее сообщалось, что Карл-Эриван Хауб все еще жив. По версии журналистов немецкого телеканала, он тайно уехал в Россию и живет в Москве с любовницей, которая на 20 лет моложе него.

Карл-Эриван Хауб считался одним из богатейших людей Германии. Он возглавлял холдинг Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI. Компания досталась ему в наследство от отца, отошедшего от дел в 2000 году.