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11:57, 19 апреля 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о планах митингующих штурмом взять дом правительства

Глава МВД Грузии Гомелаури: митингующие собирались штурмовать дом правительства

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Митингующие против принятия закона об иноагентах жители Грузии собирались штурмовать Дом правительства в Тбилиси. Об этом сообщил глава МВД республики Вахтанг Гомелаури, передает ТАСС.

По его словам, оппозиция планировала штурмом взять Дом правительства 17 апреля. При этом Гомелаури уточнил, что за три дня протестов полиция задержала 40 человек.

Жители Грузии, выступающие против принятия закона об иноагентах, 15 апреля вышли на митинг возле здания парламента. Вечером 16 апреля спецназ республики начал разгон акции протеста, в том числе используя слезоточивый газ.

Митинг завершился ночью 18 апреля. Лидеры протестного движения ушли от Дома правительства, на месте осталась лишь небольшая группа активистов.

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      Александр Курбатов
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