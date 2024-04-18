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02:31, 18 апреля 2024Бывший СССР

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Митинг против закона об иностранных агентах в Тбилиси завершился

Фото: Konstantin Volkov / News.ru / Global Look Press

Митинг в столице Грузии Тбилиси против закона об иностранных агентах завершился. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Лидеры протестного движения ушли от Дома правительства. Небольшая группа активистов остаются на месте. Также продолжают дежурить полицейские.

Вечером 17 апреля протестующие решили отправиться к Дому правительства и встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Они намеревались попросить политика отозвать законопроект.

На месте митингующих встретили полицейские. Между сторонами произошла стычка.

Позднее протестующие выдвинули ультиматум властям, дав им один час на то, чтобы они отозвали законопроект об иноагентах.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иноагентах.

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      Евгений Силаев
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