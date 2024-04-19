В Москве полицейские задержали занимающегося незаконной миграцией члена ОПГ

В Москве задержан 33-летний участник ОПГ, занимающейся незаконной миграцией

В Москве следователи задержали 33-летнего участника преступной группы (ОПГ), занимающейся организацией незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года задержанный, будучи членом ОПГ, оказывал услуги для незаконной миграции иностранцев на территории Северного административного округа столицы. Мужчина заселял людей в квартиры, собственники которых не выжили.



Ранее сообщалось, что в Москве силовики задержали участников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции.