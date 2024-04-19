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19:33, 19 апреля 2024Мир

В НАТО назвали причину нежелания признавать ошибки на Украине

Сийярто: лидеры ЕС не признают ошибок на Украине, чтобы избежать ответственности
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Лидеры стран Евросоюза (ЕС), которые внесли какой-либо вклад в разжигание конфликта на Украине, не признают ошибочности своей стратегии, чтобы избежать ответственности за собственные ошибки. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Вопрос в том, почему спустя два года и при наличии такого количества доказательств они не признают своих ошибок? (...) Каковы последствия плохих решений для ответственных, для тех, кто принимает плохие решения? Мы точно знаем, что лица, принимающие политические решения, должны нести ответственность, по крайней мере политическую, за плохие решения», — подчеркнул министр.

Сийярто также отметил, что «риторика европейских лидеров звучит так, будто на Европу кто-то напал, но это не так».

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан признал, что с точки зрения международной политики Украина потеряла суверенитет, так как ее существование ныне зависит от финансовой и военной помощи со стороны ЕС и США. «Украина больше не суверенное государство, это сейчас просто протекторат Запада», — отметил Орбан.

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      Виктория Кондратьева
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