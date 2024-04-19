В России более чем в 20 раз выросло число штрафов за нарушения для иноагентов

РБК: в РФ более чем в 20 раз выросло число штрафов за нарушения для иноагентов

В России в 2023 году более чем в 20 раз выросло число штрафов за нарушение порядка деятельности иноагентов. Это следует из статистики судебного департамента Верховного суда, обращает внимание РБК.

В 2022 году число наложенных судом административных взысканий по статье19.34 КоАП составляло 18, а в 2023 — уже 368.

С иноагентов взыскали 25,1 миллиона рублей штрафов, наложенных по всем вынесенным постановлениям за год (в 2022 году — 6,5 миллиона рублей).

По данным Минюста, общее число лиц, признанных иностранными агентами, выросло на 277 за 2023 год. 1 января 2024 года в реестре было 742 гражданина и организации, к 18 апреля их количество превысило 800.

В конце февраля Госдума приняла закон о полном запрете рекламы у иноагентов. Он запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов, а также рекламу самих иноагентов в СМИ и интернете. 6 марта документ одобрил Совет Федерации.

