В российском городе учитель ОБЖ устроил стрельбу холостыми патронами на учениях

В Санкт-Петербурге учитель ОБЖ открыл стрельбу холостыми на уроке в колледже

В Санкт-Петербурге учитель ОБЖ в Охтинском колледже устроил стрельбу холостыми патронами на учениях. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

После стрельбы учитель сам позвонил правоохранителям и сообщил о произошедшем. Приехавшие на место полицейские выяснили, что в колледже проходила согласованная с петербургским комитетом по образованию тренировка учебной эвакуации. В рамках учений преподаватель решил погрузить студентов в экстремальные условия и открыл стрельбу холостыми патронами. Студенты по инструкции сели на корточки под партами. Заранее об учениях их не предупредили. Другие преподаватели и руководители образовательного учреждения о намерениях учителя ОБЖ также не знали.

С педагогом проведена профилактическая беседа.

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