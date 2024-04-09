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13:12, 9 апреля 2024Силовые структуры

Вынесен вердикт заказавшей ученикам расправу директору российской школы

В Москве присяжные признали виновной экс-главу школы в заказе ученикам убийства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт бывшему директору частной школы «Русский Гарвард» Василисе Масловой, заказавшей двум ученикам расправу над супругой любовника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Женщина и двое ее сообщников признаны виновными в покушении. На основании решения присяжных будет провозглашен приговор. Дело рассматривал Гагаринский суд столицы.

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По версии следствия, в конце 2019 года Маслова на почве ревности решила заказать бывшим ученикам Николаю Фролову и Ирине Погарченко расправу над супругой любовника-депутата. Молодые люди выследили женщину и шесть раз ударили ее ножом. Пострадавшая выжила и была вынуждена проходить длительное лечение.

2 августа 2022 года присяжные полностью оправдали Маслову и Погаренко, а Фролова признали виновным в нападении на потерпевшую. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор суда, указав на ошибки в протоколе по отбору присяжных, и отправил дело на пересмотр.

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      Любовь Ширижик
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