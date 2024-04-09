Вынесен вердикт заказавшей ученикам расправу директору российской школы
Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт бывшему директору частной школы «Русский Гарвард» Василисе Масловой, заказавшей двум ученикам расправу над супругой любовника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.
Женщина и двое ее сообщников признаны виновными в покушении. На основании решения присяжных будет провозглашен приговор. Дело рассматривал Гагаринский суд столицы.
По версии следствия, в конце 2019 года Маслова на почве ревности решила заказать бывшим ученикам Николаю Фролову и Ирине Погарченко расправу над супругой любовника-депутата. Молодые люди выследили женщину и шесть раз ударили ее ножом. Пострадавшая выжила и была вынуждена проходить длительное лечение.
2 августа 2022 года присяжные полностью оправдали Маслову и Погаренко, а Фролова признали виновным в нападении на потерпевшую. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор суда, указав на ошибки в протоколе по отбору присяжных, и отправил дело на пересмотр.