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18:11, 23 апреля 2024Силовые структуры

Объявлен приговор заказавшей ученикам расправу директору российской школы

В Москве директор частной школы Маслова получила 9 лет колонии за заказ убийства
Начало событий в новости Вынесен вердикт заказавшей ученикам расправу директору российской школы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве Гагаринский районный суд приговорил директора частной школы Василису Маслову к девяти годам лишения свободы за заказ расправы над супругой любовника двум бывшим ученикам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Маслова будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также объявил приговоры двум ее пособникам — бывшим ученикам — Николаю Фролову и Ирине Погарченко. Так, Фролов получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Погарченко — 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

9 апреля в рамках пересмотра уголовного дела коллегия присяжных признала всех троих фигурантов виновными.

Как установил суд, в конце 2019 года фигурантка из-за ревности решила заказать своим бывшим ученикам Николаю Фролову и Ирине Погарченко расправу над женой любовника-депутата. Пособники выследили пострадавшую и нанесли ей шесть ножевых ран. В результате потерпевшая проходила длительное лечение.

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      Анна Габай
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