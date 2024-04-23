Объявлен приговор заказавшей ученикам расправу директору российской школы

В Москве директор частной школы Маслова получила 9 лет колонии за заказ убийства

В Москве Гагаринский районный суд приговорил директора частной школы Василису Маслову к девяти годам лишения свободы за заказ расправы над супругой любовника двум бывшим ученикам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Маслова будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также объявил приговоры двум ее пособникам — бывшим ученикам — Николаю Фролову и Ирине Погарченко. Так, Фролов получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Погарченко — 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

9 апреля в рамках пересмотра уголовного дела коллегия присяжных признала всех троих фигурантов виновными.

Как установил суд, в конце 2019 года фигурантка из-за ревности решила заказать своим бывшим ученикам Николаю Фролову и Ирине Погарченко расправу над женой любовника-депутата. Пособники выследили пострадавшую и нанесли ей шесть ножевых ран. В результате потерпевшая проходила длительное лечение.