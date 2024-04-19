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15:31, 19 апреля 2024Бывший СССР

В России отреагировали на визит Зеленского в Славянск

Депутат Чепа: Россия не должна допускать визитов Зеленского на линию фронта

Фото: Офис Президента Украины

Россия не должна допускать визитов президента Украины на линию фронта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на поездку украинского лидера в Славянск под Донецком.

Мое мнение, что не надо позволять этого делать

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Трудно предполагать за него, что он хотел показать. Там везде тяжелая ситуация, очевидно, он пытается некими действиями подбодрить отступающие воска, армию Украины», — сказал депутат.

19 апреля Владимир Зеленский приехал в подконтрольный Киеву Славянск под Донецком. Этот населенный пункт находится примерно в 25 километрах от линии фронта. Там он посетил один из госпиталей, где встретился с ранеными бойцами и медицинским персоналом.

Это уже не первый визит украинского лидера в этот район после начала специальной военной операции. В конце 2022 года он уже посещал Славянск и Краматорск.

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