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14:23, 19 апреля 2024Экономика

Водителей призвали срочно заменить одну деталь в салоне автомобиля

Автоэксперт Панов: салонный фильтр в машине нужно менять каждую весну

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

С приближением теплого сезона водителей призвали срочно заменить салонный фильтр в автомобиле — он может навредить здоровью при использовании кондиционера. Об этом рассказал директор департамента послепродажного обслуживания бренда SWM Сергей Панов, пишут «Известия».

Автоэксперт уточнил, что эту деталь нужно менять каждую весну перед началом сезона — обычно этот процесс совпадает с техническим обслуживанием, которое нужно проводить каждые 10-15 тысяч километров. «Не стоит экономить на замене фильтра, даже если на вид он выглядит безупречно, помните — он может быть рассадником микробов, которыми вы дышите в салоне вашего авто», — предупредил Попов.

О проблеме с фильтром могут говорить запотевающие в дождь стекла при включенном кондиционере или подача из сопел теплого воздуха. Специалист также порекомендовал проверять уровень хладагента каждые два года. Самостоятельно это можно сделать, обратив внимание на частоту включения муфты компрессора и работу вентилятора радиатора. Если производительность системы снизилась, пора обратиться в сервис. Также поводом срочно обратиться к специалистам будет обнаружение утечки хладагента, отметил эксперт.

Ранее россиянам посоветовали перед весной проверить состояние подвески, силового агрегата, а также радиаторов в автомобиле.

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      Анна Аверьянова
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