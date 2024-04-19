Возле здания суда во время процесса над Трампом загорелся человек

CNN: возле суда в Нью-Йорке, где идет процесс над Трампом, загорелся человек

В Нью-Йорке возле здания суда, где идет процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом, загорелся человек, сообщает CNN.

Корреспондент телеканала сообщила, что видит «полностью обгоревшего человека». Также сообщается о в целом нестабильной ситуации возле здания.

По предварительным данным, человек поджег себя сам. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его увезли с места происшествия. Репортер CNN добавил, что «в воздухе витал запах дыма и горящей человеческой плоти».

Другие подробности на данный момент неизвестны.

Трампа судят по обвинению в подкупе им порноактрисы, с которой он состоял в связи. Экс-президент во время избирательной кампании 2016 года выплатил звезде фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, также известной как Сторми Дэниелс, порядка 130 тысяч долларов, чтобы она не предавала огласке их контакты.

Трампу предъявили обвинение по 34 пунктам, каждый из которых предполагает тюремное заключение сроком до 4 лет. В случае признания вины присяжными, бизнесмен и кандидат в президенты может быть осужден на 136 лет тюрьмы.