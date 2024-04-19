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07:33, 19 апреля 2024Силовые структуры

Врачи опоздали со спасением россиянки из-за халатности главы городского округа

В Приморье главу Фокино Баранова обвинили в смерти женщины из-за поломки судна

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Приморском крае следователи предъявили обвинение в халатности главе городского округа Фокино Александру Баранову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сейчас обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела.

По версии следствия, с июля 2022 по январь 2023 обвиняемый игнорировал свои обязанности и не обеспечил транспорт для жителей поселка Путятин на материковую часть Фокино. Баранов вовремя не выделил деньги на ремонт судна «Путятин», а также не организовал работу администрации, когда узнал о необходимости транспортировки 35-летней женщины на материковую часть в больницу. В результате врачи не успели спасти местную жительницу.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) следователи завели уголовное дело о халатности из-за нерасселенных аварийных домов в поселке Федоровский.

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      Варвара Митина
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