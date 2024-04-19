Заболевшая пассажирка устроила дебош в самолете и сорвала рейс

The Mirror: пассажирка самолета устроила дебош и была высажена полицией

Пассажирка Air Guilin заболела, устроила дебош в самолете и сорвала рейс. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Гуйлиня в Цзинань, Китай. Женщина отказывалась поднимать спинку кресла во время взлета, ссылаясь на плохое самочувствие. Когда бортпроводники вызвали полицию, она начала скандалить и угрожать правоохранителям.

В результате дебоширку высадили, а самолет улетел в город назначения с опозданием в два часа.

Ранее россиянина оштрафовали в Чувашии на полмиллиона за дебош на борту самолета. Отмечается, что во время полета пассажир нарушал общественный порядок, на требования членов экипажа и других пассажиров воздушного судна прекратить хулиганские действия он не реагировал.