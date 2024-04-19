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12:07, 19 апреля 2024Мир

Западные эксперты оценили возможности России противостоять Украине

WP: Россия сможет успешно противостоять Украине как минимум следующие два года

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По мнению аналитиков, Москва нарастила производство и восполнила запасы оружия и боеприпасов, в связи с чем Россия сможет успешно противостоять Украине как минимум следующие два года. Это неутешительная новость для Киева, который, напротив, терпит неудачи на фронте, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на экспертов Международного института стратегических исследований (IISS).

Российские чиновники, в том числе глава министерства обороны Сергей Шойгу, заявили о рекордных показателях в производстве бронетехники, танков, беспилотников и артиллерийских снарядов, подчеркнуло издание.

Аналитик IISS Майкл Гьерстад отметил, что Москве удалось восполнить около 1140 танков, которые, по оценкам, она потеряла в 2023 году. Он добавил, что, помимо производства новой техники, Россия также успешно восстанавливает старую.

Ранее Министерство обороны России сообщило об увеличении в два раза выпуска бомб ФАБ-1500 и начале массового производства ФАБ-3000. Китайский военный обозреватель Шао Юнлин заявил, что российская авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) несет критическую угрозу Вооруженным силам Украины.

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      Виктория Кондратьева
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