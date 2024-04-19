Женщина позвонила в службу спасения две тысячи раз за год

В Великобритании женщина более двух тысяч раз позвонила в службу спасения

Жительница Великобритании более двух тысяч раз за три года позвонила в службу экстренной помощи и попала за решетку. Об этом сообщили в Службе столичной полиции в Лондоне.

56-летняя Соня Никсон из города Харроу, Большой Лондон, донимала звонками операторов службы спасения с 2021 по 2023 год. Для этого она использовала 17 номеров телефона. Во время звонков она задавала нелепые вопросы и проявляла агрессию. Так, однажды она спросила у оператора, где ее еда, а в другом случае попросила дать ей номер телефона Министерства труда и пенсий Великобритании. В ходе еще одного звонка Никсон несколько раз спрашивала, где ее вещи, повышая голос на оператора.

Отмечается, что только за 2023 год она позвонила в службу спасения 1194 раза, что сильно повлияло на скорость реагирования операторов на реальные чрезвычайные ситуации. В результате женщину арестовали. После задержания она оскорбила сотрудника полиции по расовому признаку и была арестована за нарушение общественного порядка с отягчающими обстоятельствами. Затем Никсон помочилась в автозаке и была в очередной раз арестована за нанесение преступного ущерба.

В результате женщине вынесли приговор за 696 навязчивых звонков в службу экстренной помощи, а также за четыре случая нарушения общественного порядка на расовой почве в отношении работников служб экстренной помощи. Ей запретили обращаться в службу спасения без необходимости.

Ранее сообщалось, что в Великобритании состоялся суд над женщиной, которая после расставания с бывшим возлюбленным терроризировала его сотнями звонков и сообщений. Преследование продолжалось два месяца.

