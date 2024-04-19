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14:50, 19 апреля 2024Экономика

Жители одной страны начали бойкотировать рестораны из-за роста цен

Sabah: граждане Турции начали бойкотировать рестораны из-за роста цен

Фото: Zakaria Zayane / Unsplash

Граждане Турции начали бойкотировать кафе и рестораны на фоне сильно возросших цен на предприятиях общественного питания. Об этом пишет местная газета Sabah.

Жители страны объединились в социальных сетях и договорились не ходить в такие заведения в ближайшие выходные, 20-21 апреля. Поддержка бойкота быстро растет, отмечает газета. Граждане республики публикуют фотографии оплаченных ими счетов в ресторане, призывая срочно провести проверки и решить проблему в отрасли.

Отмечается, что стоимость завтрака на одного человека в кафе может достигать 1000 лир (около 2900 рублей), а чашки кофе — 150 лир (около 435 рублей). При этом сдержать рост цен не удалось даже путем уменьшения размера порций, пишет издание.

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Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции будут введены «серьезные санкции против практики завышения цен». При этом министр торговли страны Омер Болат рассказал, что власти собираются увеличить штрафы для бизнеса за необоснованное завышение цен. Если новое постановление будет принято, их максимальный размер увеличится до 800 тысяч лир (примерно 2,3 миллиона рублей).

По итогам марта 2024-го рост потребительских цен в Турции ускорился до 68,5 процента в годовом выражении, хотя в феврале составлял 67,07 процента. В месячном выражении индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране увеличился на 3,16 процентного пункта. В сравнении с декабрем 2023-го ИПЦ вырос на 15,06 процентного пункта, а к среднегодовому значению 2023-го — на 57,5 процентного пункта, уточнили в Национальном институте статистики средиземноморской страны (TUIK).

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