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20:14, 19 апреля 2024Из жизни

Змея задержала никогда не опаздывающий поезд

В Японии змея задержала сверхскоростной поезд, всегда ходивший по расписанию

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Змея заползла в сверхскоростной поезд в Японии и вызвала задержку. Об этом пишет CNN.

Змея длиной около 40 сантиметров проскользнула в пассажирский вагон легендарного поезда Central Japan Railway Company, который всегда ходил строго по расписанию и никогда не опаздывал. Перед отправлением состава из Нагои в Осаку ее заметили. Было принято решение поменять поезд во избежание инцидентов, что задержало отправление на 17 минут.

В результате инцидента никто не пострадал. Пока неизвестно, как змея попала в поезд и была ли она ядовитой. Компания ведет внутреннее расследование. В поезде было около 600 пассажиров.

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      Антонина Черташ
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