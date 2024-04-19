Змея задержала никогда не опаздывающий поезд

В Японии змея задержала сверхскоростной поезд, всегда ходивший по расписанию

Змея заползла в сверхскоростной поезд в Японии и вызвала задержку. Об этом пишет CNN.

Змея длиной около 40 сантиметров проскользнула в пассажирский вагон легендарного поезда Central Japan Railway Company, который всегда ходил строго по расписанию и никогда не опаздывал. Перед отправлением состава из Нагои в Осаку ее заметили. Было принято решение поменять поезд во избежание инцидентов, что задержало отправление на 17 минут.

В результате инцидента никто не пострадал. Пока неизвестно, как змея попала в поезд и была ли она ядовитой. Компания ведет внутреннее расследование. В поезде было около 600 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Испании поезд в Барселону отправился с опозданием, потому что машинист застал в кабине наполовину обнаженного проводника с девушкой. Пара занималась сексом прямо на панели управления.