Сенатор Карасин назвал безумием идею Литвы усилить границу с Россией

России непонятна идея Литвы усилить границу между странами, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о планах Вильнюса.

Такое ощущение, что министр, который об этом говорит, впал в безумие. Все военные приготовления и агрессивные замыслы у блока НАТО, членом которого является Литва, связаны с удушением и нанесением максимального урона и ущерба Российской Федерации Григорий Карасин российский сенатор

«Мы в данном случае отстаиваем свою стратегическую безопасность и право жить спокойно и без наступления натовских сил на наши границы, а эти натовские силы подступают к границам Российской Федерации, начиная, по сути, с развала Советского Союза. В фокусе всегда была Россия, в планах фигурировала Грузия, потом Украина и Молдавия, поэтому напрасно разглагольствование министров разного рода Литвы и соседних с нами государств, что кто-то им грозит. На самом деле на наши границы наступает военно-политический блок НАТО, членом которого является Литва», — сказал сенатор.

Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что Вильнюсу необходимо ускорить сроки укрепления границы с Россией. По его словам, он уже обсудил с главой МВД Агне Билотайте необходимые меры.

«Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени. (…) Мы думаем о железобетонных ежах, "зубах дракона", "испанских лошадях". (…) На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры», — сообщил он.

Отмечается, что главы ведомств предлагают в кратчайшие сроки обеспечить пограничников более тяжелым вооружением.