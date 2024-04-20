Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:28, 20 апреля 2024Бывший СССР

В Совфеде высказались о планах Литвы усилить границу с Россией

Сенатор Карасин назвал безумием идею Литвы усилить границу с Россией
СюжетМинобороны:

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

России непонятна идея Литвы усилить границу между странами, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о планах Вильнюса.

Такое ощущение, что министр, который об этом говорит, впал в безумие. Все военные приготовления и агрессивные замыслы у блока НАТО, членом которого является Литва, связаны с удушением и нанесением максимального урона и ущерба Российской Федерации

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Мы в данном случае отстаиваем свою стратегическую безопасность и право жить спокойно и без наступления натовских сил на наши границы, а эти натовские силы подступают к границам Российской Федерации, начиная, по сути, с развала Советского Союза. В фокусе всегда была Россия, в планах фигурировала Грузия, потом Украина и Молдавия, поэтому напрасно разглагольствование министров разного рода Литвы и соседних с нами государств, что кто-то им грозит. На самом деле на наши границы наступает военно-политический блок НАТО, членом которого является Литва», — сказал сенатор.

Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что Вильнюсу необходимо ускорить сроки укрепления границы с Россией. По его словам, он уже обсудил с главой МВД Агне Билотайте необходимые меры.

«Необходимо больше энергии для того, чтобы меры контрмобильности появились в конце лета — начале осени. (…) Мы думаем о железобетонных ежах, "зубах дракона", "испанских лошадях". (…) На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры», — сообщил он.

Отмечается, что главы ведомств предлагают в кратчайшие сроки обеспечить пограничников более тяжелым вооружением.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Литве захотели укрепить охрану границы с Россией «испанскими лошадьми»

      Маск высказался о снижении рождаемости в США

      Стали известны подробности расправы российского общественника над женой

      Военкор сообщил о взятии под контроль российскими войсками Семеновки

      «Пережил идеологическое давление». Как при советской власти менялся русский язык?

      Индианку заблокировали в мобильном приложении из-за необычного имени

      Суд не стал арестовывать напавшего на журналистов москвича

      Тихонов призвал отправить судившую матч Первой лиги женщину-арбитра в Махачкалу

      В Госдуме заявили о мешающих повысить зарплаты врачам «паразитах»

      Раскрыты подробности смерти актера фильма «Не бойся, я с тобой!»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше