«Металлург» победил «Локомотив» и повел со счетом 2-0 в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. У победителя единственной заброшенной шайбой отметился нападающий Денис Зернов.

Таким образом, «Металлург» увеличил преимущество в финальной серии Кубка Гагарина и повел со счетом 2-0. Серия продлится до четырех побед.

«Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» никогда не выигрывал трофей.