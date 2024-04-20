Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:34, 20 апреля 2024Бывший СССР

Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси

Грузинские митингующие перекрыли площадь Свободы в Тбилиси

Фото: Konstantin Volkov / News.ru / Global Look Press

Протестующие против закона об иностранных агентах перекрыли площадь Свободы в Тбилиси. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Из-за действий митингующих движение автомобилей ограничено. Водители громко сигналят, выражая свое недовольство. На место мобилизовали бригады патрульной полиции.

Вечером того же дня женщины вышли на митинг против закона об иностранных агентах. Они собрались на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти страны не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, американские и европейские политики, критикующие закон, не смогли озвучить ни одного аргумента против принятия законопроекта.

Позднее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти упразднят или пересмотрят закон об иноагентах после того, как республика получит предложение вступить в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины

      Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси

      Медведев прокомментировал выделение США новой помощи Украине

      Конфискацию активов России в пользу Украины назвали политической авантюрой

      Зеленский отреагировал на выделение США нового пакета помощи Украине

      Блинкен захотел призвать Китай сократить поддержку российского ВПК

      На Украине рассказали о длительности отключения электроэнергии летом и зимой

      В России ответили на решение США об изъятии активов

      Захарова прокомментировала выделение США военной помощи Украине

      Россия прокомментировала решение США о помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше