Митингующие перекрыли площадь в Тбилиси

Грузинские митингующие перекрыли площадь Свободы в Тбилиси

Протестующие против закона об иностранных агентах перекрыли площадь Свободы в Тбилиси. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Из-за действий митингующих движение автомобилей ограничено. Водители громко сигналят, выражая свое недовольство. На место мобилизовали бригады патрульной полиции.

Вечером того же дня женщины вышли на митинг против закона об иностранных агентах. Они собрались на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти страны не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, американские и европейские политики, критикующие закон, не смогли озвучить ни одного аргумента против принятия законопроекта.

Позднее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти упразднят или пересмотрят закон об иноагентах после того, как республика получит предложение вступить в Евросоюз.