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14:41, 20 апреля 2024Бывший СССР

В Грузии раскрыли условия упразднения закона об иноагентах

Грузия пообещала упразднить закон об иноагентах после приглашения вступить в ЕС
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили. Фото: Juan Medina / Reuters

Грузия упразднит или пересмотрит закон об иностранных агентах после того, как получит предложение вступить в Евросоюз. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, передает РИА Новости.

По словам Гарибашвили, на сегодняшний день страна не готова стать членом ЕС. «ЕС не готов к расширению сейчас, для этого нужно время. Когда Евросоюз будет готов и там скажут, что вы завтра станете членами ЕС, будет возможно очень легко упразднить этот закон, пересмотреть, принять новый», — сказал он, подчеркнув, что «важна прозрачность».

Ранее Евросоюз призвал власти Грузии воздержаться от принятия закона об иноагентах, так как они могут поставить под угрозу путь страны в ЕС.

17 апреля парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. Принятие законопроекта поддержали 83 депутата, еще 50 воздержались от голосования.

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