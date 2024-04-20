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12:51, 20 апреля 2024Бывший СССР

В Приднестровье отреагировали на заявление Молдавии о российских миротворцах

МИД Приднестровья раскритиковал заявление Молдавии о российских миротворцах
Виталий Игнатьев

Виталий Игнатьев. Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев отреагировал на слова Молдавии о том, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций. В разговоре с РИА Новости он раскритиковал заявление Кишинева.

По словам Игнатьева, обвинения российских миротворцев в том, что они мешают привлечению инвестиций, являются «попыткой переложить с больной головы на здоровую». Он подчеркнул, что российские миротворцы находятся в Приднестровье только с одной задачей — сохранять мир и спокойствие.

Комментируя призывы Молдавии вывести российские войска, глава МИД Приднестровья отметил, что подобные вопросы могут обсуждаться только после окончательного справедливого урегулирования конфликта.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев должен привлечь партнеров для вывода российских миротворцев из Приднестровья. Он назвал нахождение там российских военных противозаконным.

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      Олег Давыдов
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