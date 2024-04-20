На Украине на сотрудника военкомата напала группа людей

Сотрудник военкомата на Украине открыл огонь в ответ на нападение группы людей

Сотрудник военкомата на Украине открыл огонь в ответ на нападение группы людей. О происшествии сообщает агентство РИА Новости.

Несколько жителей Украины напали на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вблизи села Черногузы в Черновицкой области. Защищаясь, тот открыл огонь в землю. Известно, что во время нападения группа людей заблокировала машину сотрудника, после чего в его адрес посыпались угрозы, а затем нападавшие применили силу.

Военнослужащий, чтобы защититься, был вынужден стрелять в землю. Пострадавших нет.

Ранее на Украине сотрудники военкомата похитили на улице мужчину. Его силой усадили в салон подъехавшей к его дому машины и увезли в неизвестном направлении.

