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17:04, 20 апреля 2024Бывший СССР

На Украине на сотрудника военкомата напала группа людей

Сотрудник военкомата на Украине открыл огонь в ответ на нападение группы людей

Фото: Alex Babenko / AP

Сотрудник военкомата на Украине открыл огонь в ответ на нападение группы людей. О происшествии сообщает агентство РИА Новости.

Несколько жителей Украины напали на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вблизи села Черногузы в Черновицкой области. Защищаясь, тот открыл огонь в землю. Известно, что во время нападения группа людей заблокировала машину сотрудника, после чего в его адрес посыпались угрозы, а затем нападавшие применили силу.

Военнослужащий, чтобы защититься, был вынужден стрелять в землю. Пострадавших нет.

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Ранее на Украине сотрудники военкомата похитили на улице мужчину. Его силой усадили в салон подъехавшей к его дому машины и увезли в неизвестном направлении.

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      Алиса Дмитриева
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