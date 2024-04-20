На Украине на сотрудника военкомата напала группа людей
Сотрудник военкомата на Украине открыл огонь в ответ на нападение группы людей
Сотрудник военкомата на Украине открыл огонь в ответ на нападение группы людей. О происшествии сообщает агентство РИА Новости.
Несколько жителей Украины напали на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вблизи села Черногузы в Черновицкой области. Защищаясь, тот открыл огонь в землю. Известно, что во время нападения группа людей заблокировала машину сотрудника, после чего в его адрес посыпались угрозы, а затем нападавшие применили силу.
Военнослужащий, чтобы защититься, был вынужден стрелять в землю. Пострадавших нет.
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