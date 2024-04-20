В США заявили о получении Россией преимущества перед Западом

NI: Россия получит преимущество перед Западом благодаря бомбардировщику Ту-160М2

Россия может получить преимущество перед Западом благодаря бомбардировщику Ту-160М2. Об этом заявил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest, базирующегося в США.

«Российский самолет Ту-160М, известный как "Белый лебедь" (...), проходит значительную модернизацию до версии Ту-160М2. Эта модернизация направлена на оснащение бомбардировщика самыми современными системами радиоэлектронной борьбы и радиооборудованием нового поколения», — рассказал Вайхерт.

Как отметил обозреватель, модернизация «Белого лебедя» является признаком того, что российская оборонная промышленность успешно развивается. По его мнению, наступательные возможности Ту-160М2 будут представлять серьезные проблемы для западных оборонных стратегий.

«Если Россия сможет произвести эти бомбардировщики в достаточном количестве, то она получит ключевое преимущество перед своими западными конкурентами», — заключил Вайхерт.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук высказался об особенностях Ту-160М. По его словам, в задачи бомбардировщика входит нанесение ударов по континентальной части и дальним морским коммуникациям противника.