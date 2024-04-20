Подполковник Виндман: США могут ввести войска на Украину после краха ВСУ

Подполковник армии США в отставке Александр Виндман заявил о возможном вводе американских войск на Украину после краха ВСУ. Громкое заявление экс-военный сделал в эфире MSNBC.

По его словам, важно предоставить Украине очередной пакет помощи, чтобы не было необходимости отправлять туда своих военных. «Мы не хотим, чтобы наши войска сражались на Украине. Если Украине не удастся добиться успеха, то вероятность ввода наших войск на Украину возрастет», — прокомментировал он.

Виндман также отметил, что армия России продолжает продвигаться вперед и помощь Украине может прийти слишком поздно.

Ранее стало известно, что бойцы российской группировки войск «Центр» отразили восемь атак штурмовых групп и нескольких механизированных бригад ВСУ. Во время боя украинская сторона потеряла более 350 солдат.