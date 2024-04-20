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16:47, 20 апреля 2024Бывший СССР

Рогов объяснил значение режима Зеленского для НАТО

Рогов: НАТО использует Зеленского в качестве прикрытия против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

НАТО использует президента Украины Владимира Зеленского в качестве прикрытия для ведения боевых действий с Россией. Значение главы государства для Североатлантического альянса объяснил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его заявление передает РИА Новости.

Рогов прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал легитимными удары Украины по объектам на территории России.

«Заявление Столтенберга подтверждает, что войну против нас ведут силы НАТО, натовским оружием и часто натовскими же операторами. Все это прокси-война под прикрытием режима Зеленского», — сказал глава запорожского общественного движения.

По его мнению, без НАТО конфликт на Украине давно бы завершился.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев, комментируя слова Столтенберга, заявил, что Удары Вооруженных сил Украины по России планируются в НАТО под руководством США.

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      Иван Потапов
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