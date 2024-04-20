Шансы Украины на получение новой военной помощи США оценили

Профессор Миршаймер: Украина вряд ли получит запрашиваемую у США военную помощь

Шансы Украины на получение нового пакета запрашиваемой у США военной помощи оцениваются как нулевые. Это обусловлено отсутствием свободных вооружений в Соединенных Штатах, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт уточнил, что у США в настоящее время нет того количества военной техники, которое запрашивает президент Украины Владимир Зеленский. Речь, в частности, идет о массовой отправке в страну истребителей F-16, артиллерийских орудий и нескольких десятков зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. «У нас их (такого количества свободной военной техники — прим. «Ленты.ру») попросту нет», — резюмировал Миршаймер.

Он также добавил, что даже дополнительные поставки американской военной техники на Украину вряд ли смогут изменить ход боевых действий на востоке страны. По его мнению, Российская армия обладает преимуществом как с точки зрения численности вооружений, так и в плане количества солдат. Кроме того, на Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают серьезное давление планирующие авиабомбы РФ, пришел к выводу эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ необходимо 25 батарей, на каждой из которых должно быть шесть-восемь пусковых установок, для укрепления оборонительного и наступательного потенциала страны. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что требования властей Украины затрагивают в общей сложности 25 процентов всех имеющихся на данный момент в мире ЗРК Patriot.

Одну из запрашиваемых Киевом систем обещало поставить Министерство обороны Германии. В ведомстве связали решение с участившимися случаями ракетных атак по Украине со стороны российских военных.