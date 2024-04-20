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18:30, 20 апреля 2024Бывший СССР

Шансы Украины на получение новой военной помощи США оценили

Профессор Миршаймер: Украина вряд ли получит запрашиваемую у США военную помощь

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Шансы Украины на получение нового пакета запрашиваемой у США военной помощи оцениваются как нулевые. Это обусловлено отсутствием свободных вооружений в Соединенных Штатах, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт уточнил, что у США в настоящее время нет того количества военной техники, которое запрашивает президент Украины Владимир Зеленский. Речь, в частности, идет о массовой отправке в страну истребителей F-16, артиллерийских орудий и нескольких десятков зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. «У нас их (такого количества свободной военной техники — прим. «Ленты.ру») попросту нет», — резюмировал Миршаймер.

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Он также добавил, что даже дополнительные поставки американской военной техники на Украину вряд ли смогут изменить ход боевых действий на востоке страны. По его мнению, Российская армия обладает преимуществом как с точки зрения численности вооружений, так и в плане количества солдат. Кроме того, на Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают серьезное давление планирующие авиабомбы РФ, пришел к выводу эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ необходимо 25 батарей, на каждой из которых должно быть шесть-восемь пусковых установок, для укрепления оборонительного и наступательного потенциала страны. Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что требования властей Украины затрагивают в общей сложности 25 процентов всех имеющихся на данный момент в мире ЗРК Patriot.

Одну из запрашиваемых Киевом систем обещало поставить Министерство обороны Германии. В ведомстве связали решение с участившимися случаями ракетных атак по Украине со стороны российских военных.

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      Анатолий Акулов
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