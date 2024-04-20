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10:36, 20 апреля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о последнем репортаже погибшего военкора Еремина

«Известия» рассказали о последнем репортаже погибшего военкора Семена Еремина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В своем последнем репортаже погибший на границе ДНР и Запорожской области военкор Семен Еремин рассказывал о том, как российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) учатся сбивать вражеские дроны. Об этом пишут «Известия».

«Когда такая машинка с прицепленным на нее зарядом на тебя летит, ощущения, конечно, совсем другие. Звук мерзкий … Звук действительно мерзкий, а если ты слышишь этот звук на передовой... Ух», — сказал Еремин в своем последнем сюжете.

Ранее стало известно, что Еремин попал под удар украинского FPV-дрона и скончался от полученных ранений около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский назвал гибель военного корреспондента «Известий» личной трагедией. По его словам, он вместе с журналистом был в Волновахе во время ее штурма и освобождения.

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      Иван Потапов
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