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09:33, 20 апреля 2024Интернет и СМИ

Названы три самые популярные схемы мошенников в интернете

Эксперт по безопасности Власов: мошенники используют дипфейки для обмана россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники стали использовать искусственный интеллект, чтобы обманывать россиян в интернете, утверждает эксперт в области безопасности Александр Власов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал три самых популярных схемы злоумышленников.

«Этот способ будет набирать все больше и больше силы. Это запись видеообращений-дипфейков с помощью искусственного интеллекта, когда записывается видеообращение с голосом и изображением знакомого человека, который просит перевести денег. Это начинается, но будет сейчас более популярно», — рассказал он.

Самая популярная схема сейчас, на которую часто попадаются россияне связана с сообщениями якобы от работодателя.

«Сейчас очень модно обращение в Telegram к сотрудникам от имени руководителя предприятия: "Вам будет звонить наш куратор или наш следователь, пожалуйста, ответьте ему. Это сейчас [уловка] номер раз, на которую многие зачем-то попадаются», — добавил специалист.

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Еще один способ уже давно используется мошенниками, тем не менее, на него до сих пор попадаются, отметил Александр Власов.

«И третье сочетание офф- и онлайн режима. Звонят по телефону от имени службы безопасности банков или майора полиции, а потом даже еще свое удостоверение присылают по почте», — заключил он.

Ранее стало известно, что мошенники научились красть Telegram-аккаунты в аэропортах через точки доступа Wi-Fi.

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