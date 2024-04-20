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21:27, 20 апреля 2024Спорт

ЦСКА вдевятером проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

ЦСКА дома вдевятером проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА на своем поле проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 апреля, и завершилась со счетом 2:1. Федор Чалов вывел армейцев вперед, реализовав пенальти, но Мохамед Конате восстановил равенство. Победный мяч забил Бернард Бериша. С 19-й минуты москвичи играли в меньшинстве: прямую красную карточку получил Виллиан Роша. В концовке встречи второе предупреждение получил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «Ахмата» 23 очка, клуб располагается на 14-й позиции.

ЦСКА в следующем туре 25 апреля дома сыграет со «Спартаком». «Ахмат» в тот же день на своем поле встретится с «Сочи».

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      Алексей Гусев
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