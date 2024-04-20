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19:59, 20 апреля 2024Бывший СССР

В Дагестане восемь таможенников осудили за организацию преступного сообщества

ТАСС: в Дагестане восемь таможенников получили по 10 лет строгого режима
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Дагестане восемь таможенников получили по 9 и 10 лет строгого режима за организацию преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

В Дагестане осудили восьмерых фигурантов уголовного дела по созданию преступного сообщества. Среди них были сотрудники таможенного поста Махачкалы и управления ГИБДД МВД по региону. Следствие установило, что члены группировки уклонялись от уплаты таможенных платежей и злоупотребляли должностными полномочиями.

«Подсудимые в зависимости от роли и участия каждого в совершении преступления приговорены к 9 и 10 годам строгого режима и взяты под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.

Мамаева добавила, что суд удовлетворил гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на сумму 106 миллионов рублей. Ранее на имущество и деньги осужденных наложили арест.

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      Вера Владзиевская
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