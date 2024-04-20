В Дагестане восемь таможенников осудили за организацию преступного сообщества

ТАСС: в Дагестане восемь таможенников получили по 10 лет строгого режима

В Дагестане восемь таможенников получили по 9 и 10 лет строгого режима за организацию преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

В Дагестане осудили восьмерых фигурантов уголовного дела по созданию преступного сообщества. Среди них были сотрудники таможенного поста Махачкалы и управления ГИБДД МВД по региону. Следствие установило, что члены группировки уклонялись от уплаты таможенных платежей и злоупотребляли должностными полномочиями.

«Подсудимые в зависимости от роли и участия каждого в совершении преступления приговорены к 9 и 10 годам строгого режима и взяты под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.

Мамаева добавила, что суд удовлетворил гражданский иск Северо-Кавказского таможенного управления ФТС России на сумму 106 миллионов рублей. Ранее на имущество и деньги осужденных наложили арест.

Ранее в России укравший более 350 миллионов рублей чиновник ушел на СВО. Деньги он украл вместе с бывшим инженером Управления капитального строительства по Пермскому краю.

