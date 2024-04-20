Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:05, 20 апреля 2024Мир

В ООН прокомментировали гибель военкора Еремина

Офис генсека ООН: убийство военкора Еремина должно быть расследовано

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак прокомментировал гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне специальной военной операции (СВО). Он заявил РИА Новости, что организация выступает против убийств журналистов.

«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они (убийства — прим. «Ленты.ру») должны быть полностью расследованы», — подчеркнул Хак.

Ранее стало известно, что военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона в зоне СВО во время подготовки репортажа. Он работал в зоне спецоперации с ее начала в феврале 2022-го. За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Погиб воевавший за Донбасс с 2014 года американский военкор Бентли с позывным Техас. В начале апреля он пропал в Донецке

      На Западе объяснили задержки помощи Украине бюрократией

      В Москве водитель шесть раз протаранил авто с семьей из Краснодара

      Стало известно о размещении США ракет против ядерных объектов Ирана

      Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО

      В ООН прокомментировали гибель военкора Еремина

      КНДР запустила новую зенитную ракету

      Стали известны тяжелые для ВСУ места боев

      В Белгородской области два человека погибли после атаки беспилотников

      В Пермском крае при загадочных обстоятельствах исчезла женщина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше