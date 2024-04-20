Иммунолог предрек вспышки оленьей зомби-болезни среди людей

Иммунолог Крючков допустил вспышки оленьей зомби-болезни среди людей

Пандемия болезни оленей-зомби человечеству не грозит, однако среди людей возможны крупные вспышки, допустил врач-иммунолог Николай Крючков. О вероятности распространения заболевания он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее американские медики впервые идентифицировали двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами хронической изнуряющей болезни (CWD) — прионного заболевания, превращающего оленей в подобие зомби. Речь идет о двух охотниках, которые употребляли мясо дичи в пищу. Спасти их не удалось.

По словам иммунолога, CWD — не единственное зафиксированное сегодня прионное заболевание. Прионы же — относительно новый тип инфекционных агентов, который был выявлен относительно недавно.

Источниками прионных заболеваний являются неживые организмы, не вирусы и не бактерии, а особые аномальные белки, объяснил он. Проникнув в организм, они способны видоизменять подобные им белки, которые являются естественными компонентами клеток. «Фактически эти белки тоже становятся такими же аномальными, как исходный инфекционный агент», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Так как белки в организме животного или человека становятся патогенными, нарушаются функции соответствующих органов и систем, рассказал врач.

Заболевание затрагивает не только центральную нервную систему (ЦНС), но и ряд других органов. Просто в ЦНС и в головном мозге это наиболее явным образом проявляется, потому что там небольшие участки отвечают за большое количество сложных физиологических процессов, мышления, памяти и прочего, поэтому, когда они затрагиваются, наиболее видно, что идет такой патологический процесс Николай Крючков иммунолог

Заразиться подобными заболеваниями воздушно-капельным или контактным путем невозможно, подчеркнул он. Инфицирование происходит лишь при употреблении в пищу мяса, содержащего прионы. А их носителями могут быть не только дикие животные, но и домашний скот, и даже человек. Так, со слов специалиста, изучение прионных заболеваний началось с куру — болезни, поразившей племя на островах Новой Зеландии, которое промышляло каннибализмом. В Великобритании же была вспышка среди домашнего скота, в последствии его пришлось уничтожить, так как убрать из мяса прион путем обработки не представляется возможным.

Он сообщил, что прионные заболевания на сегодняшний день неизлечимы. Развиваются они очень медленно, от момента заражения до проявления симптомов обычно проходят годы. Однако с момента проявления симптомов в виде нарушения мышления, агрессии и прочего до летального исхода, как правило, проходит уже не очень много времени — месяцы.

Человек умирает, непонятно, чем ему помочь, и, когда вскрытие уже производят, то обнаруживают в головном мозге очень характерную картину с накоплением амилоидов, патологических белков. Настолько видны эти изменения при смерти человека, что фактически головной мозг выглядит как губка или прямо видно на гистологии мощное отложение белков в тканях Николай Крючков иммунолог

Именно из-за длительного инкубационного периода вспышки прионных заболеваний сложно своевременно выявить и купировать. Кроме того, стандартные ветеринарные тесты не предполагают исследований на прионы, отметил иммунолог. А при проявлении первых симптомов среди скота или людей бывает слишком поздно, так как заражение уже стало массовым. Поэтому врач предположил, что реальное количество заболевших CWD людей в Америке может быть гораздо большим, просто проявилось оно пока лишь у двоих охотников.

«Прионы — не подходящие для пандемии агенты. Заболевание, как правило, привязано к популяции животных, от человека к человеку заражение не происходит, если человек не ест другого человека. В этом смысле опасности пандемии нет, но рост заболеваемости прионными болезнями, с моей точки зрения, должен быть очень заметным, потому что это очень длинные периоды инкубационного периода без клинических проявлений, годы. Это означает, что крупные вспышки возможны, но выявляться они уже будут постфактум, то есть мы будем их видеть как результат многолетних проблем, и работать с ними будет очень сложно, потому что эти вспышки будут очень длительными, скорее всего, и купировать их как-то уже на этом этапе будет невозможно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США нашли первого оленя, зараженного инфекцией, которая превращает животных в подобие зомби. Специалисты предупреждают, что болезнь может перекинуться и на людей.

