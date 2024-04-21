Белгородской области выделили более двух миллиардов рублей

Правительство России выделило Белгородской области более ₽2 млрд

Правительство России выделило более двух миллиардов рублей на поддержку Белгородской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства России. Деньги планируется использовать для восстановления и модернизации производства, а также на помощь жителям Белгородской области, покинувшим свои дома.

Контроль распределения средств доверили Минпромторгу, МЧС, Минэкономразвития РФ и Казначейству России.

Вечером 19 апреля в Белгороде была объявлена опасность атаки беспилотников. Жителей города призвали сохранять бдительность.

До этого в Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью около 18:50 по московскому времени.

