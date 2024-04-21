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09:52, 21 апреля 2024Мир

Британца арестовали за нарушение закона о нацбезопасности

В Лондоне арестовали британца по статье о нарушении нацбезопасности

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Полиция Лондона арестовала гражданина Великобритании по статье о нарушении национальной безопасности. Об этом со ссылкой на газету The Sunday Times сообщает ТАСС.

Отмечается, что человека, имя и пол которого не раскрываются, подозревают в совершении действий, приносящих выгоду России. 10 апреля его арестовали, 19 апреля — предъявили обвинения, а на следующей день, 20 апреля, Вестминстерский магистратсткий суд провел заседание и продлил пребывание британца под стражей до 10 мая.

Как сообщает издание, суд запретил публиковать имя подозреваемого из-за расследования, которое проводит Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны проявить креативность и гибкость при изъятии российских активов в пользу Украины.

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