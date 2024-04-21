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12:50, 21 апреля 2024Мир

Экстренный саммит лидеров ЕС в Брюсселе прошел со скандалом

РИА Новости: экстренный саммит ЕС прошел со скандалом из-за действий полиции

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Экстренный саммит лидеров Европейского союза (ЕС) прошел со скандалом из-за препятствования полиции Брюсселя проведению конференции Национальных консерваторов. Об этом пишет РИА Новости.

Так, организаторы в последние часы несколько раз меняли место встречи, им как минимум дважды отказали. И даже в то место, которое было согласовано, — комплекс Кларидж недалеко от Европейского квартала, — приехала полиция и оцепила его. Свои действия правоохранители объяснили опасением общественных беспорядков.

«Крайне правые не приветствуются [в городе]», — прокомментировала ситуацию бургомистр Сен-Жосс-тен-Ноде (брюссельский муниципалитет) Эмир Кир.

«Я знал, что мне не будут рады в Брюсселе», — отметил британский политик Найджел Фараж.

Отмечается, что на конференции из-за действий полиции не смог выступить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Произошедшее он расценил как посягательство на свободу слова.

«Если кто-то выступает за мир, его просто забанят. Без вопросов, 9 июня (на выборах в Европарламент. — прим. «Ленты.ру») мы должны четко сказать: "Нет войне!"», — заявил Орбан.

Ранее сообщалось, что на внеочередном саммите ЕС президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости подхода к безопасности, охватывающего весь Черноморский регион. По его словам, Украина, наряду с Молдавией, остаются вопросами абсолютного приоритета для ЕС. Также он отметил, что ЕС должен усилить многоплановую поддержку Киева.

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      Анастасия Яланская
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