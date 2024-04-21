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17:16, 21 апреля 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии отказалась бороться за пост президента Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул отказалась бороться за пост президента Молдавии в 2024 году

Фото: Вениамин Демидецкий / ТАСС

Глава Гагаузии Евгения Гуцул отказалась бороться за пост президента Молдавии в 2024 году. Об этом она высказалась, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

Гуцул пояснила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства в текущем году из-за возрастных ограничений. «Потому что по Конституции я не могу. У нас есть возрастные ограничения, то есть от 40 лет. Мне еще рано», — заявила политик, добавив, что в скором времени молдавская оппозиция объявит имя единого кандидата.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз.

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