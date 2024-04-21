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09:13, 21 апреля 2024Спорт

Гол и пас Кузнецова помогли «Каролине» стартовать в плей-офф НХЛ с победы

Гол и пас Евгения Кузнецова помогли «Каролине» начать плей-офф НХЛ с победы
Евгений Кузнецов (слева)

Евгений Кузнецов (слева). Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

«Каролина Харрикейнс» на своей площадке победила «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 21 апреля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Стартовать с победы «Харрикейнс» помог российский форвард Евгений Кузнецов, который отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

«Каролина» вышла вперед в серии: 1-0. Второй матч противостояния команда Кузнецева также проведет на своем льду 23 апреля.

Россиянин перешел в «Каролину» по ходу сезона из «Вашингтон Кэпиталс». Всего в регулярном чемпионате форвард в 63 матчах забросил восемь шайб и сделал 16 результативных передач.

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      Алексей Гусев
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