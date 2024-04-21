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15:24, 21 апреля 2024Мир

Глава Гагаузии высказалась о ценностях Евросоюза

Гуцул заявила, что продвигаемые Евросоюзом ценности чужды Молдавии и Гагаузии

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Продвигаемые Европейским союзом (ЕС) ценности чужды Молдавии и Гагаузии, заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Ее слова передает ТАСС.

Гуцул указала, что ЕС проводит политику, направленную на стирание различий между народами стран-участниц. Кроме того, ЕС легализует однополые браки и ведет борьбу против половых различий. «Я, как гагаузка, этого не понимаю. Нам, гагаузам, нам, молдаванам, это чуждо», — подчеркнула глава Гагаузии, выступая в Москве.

Ранее в воскресенье, 21 апреля, сообщалось, что Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Мероприятие проходит в одной из гостиниц в центре Москвы.

Перед этим Гуцул заявила, что жители Молдавии не хотят присоединения к ЕС, так как мечтают о суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими соседями. Она добавила, что Молдавии не нужны никакие военные блоки, в том числе НАТО.

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      Олег Давыдов
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