Sky News: «изменение ситуации» на фронте больше не означает полной победы Киева

Все дипломаты и военные, с которыми за последнее время неоднократно беседовал корреспондент Sky News Марк Стоун, говорили об удручающем положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и необходимости передачи Киеву очень большого количества оружия для того, чтобы как-то повлиять на обстановку. Об этом сообщается в публикации на сайте британского телеканала.

По словам источников журналиста, еще не поздно изменить ситуацию на фронте, но только в том случае, если уже сейчас начнется срочное и устойчивое вливание финансирования и оружия. «Реалисты же признают, что "изменение ситуации" больше не означает полной победы Украины», — констатировал корреспондент.

Он добавил, что отсутствие поддержки со стороны США в течение некоторого времени подорвало моральный дух украинцев, в то время как Россия нарастила мощности своего ВПК, благодаря которому получила устойчивое военное преимущество в ходе военных действий.

Ранее в публикации издания Global Times сообщалось, что Россия имеет все необходимые ресурсы и возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения «последнего удара», который и приведет к окончательному поражению Украины.