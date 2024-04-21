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17:40, 21 апреля 2024Мир

На Западе заговорили о невозможности полной победы Украины даже с помощью США

Sky News: «изменение ситуации» на фронте больше не означает полной победы Киева
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Все дипломаты и военные, с которыми за последнее время неоднократно беседовал корреспондент Sky News Марк Стоун, говорили об удручающем положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и необходимости передачи Киеву очень большого количества оружия для того, чтобы как-то повлиять на обстановку. Об этом сообщается в публикации на сайте британского телеканала.

По словам источников журналиста, еще не поздно изменить ситуацию на фронте, но только в том случае, если уже сейчас начнется срочное и устойчивое вливание финансирования и оружия. «Реалисты же признают, что "изменение ситуации" больше не означает полной победы Украины», — констатировал корреспондент.

Он добавил, что отсутствие поддержки со стороны США в течение некоторого времени подорвало моральный дух украинцев, в то время как Россия нарастила мощности своего ВПК, благодаря которому получила устойчивое военное преимущество в ходе военных действий.

Ранее в публикации издания Global Times сообщалось, что Россия имеет все необходимые ресурсы и возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения «последнего удара», который и приведет к окончательному поражению Украины.

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      Игорь Дмитров
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