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17:04, 21 апреля 2024Мир

Россию назвали способной нанести последний удар по Украине

Global Times: Россия имеет все возможности нанести последний удар по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россия имеет все необходимые ресурсы и возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения «последнего удара», который и приведет к окончательному поражению Украины. Об этом сообщается в публикации издания Global Times.

Отмечается, что сокрушительное военное поражение стало бы наименее благоприятным фоном для выборов в странах Европы и США, а также подорвало бы доверие к политикам этих государств.

В связи с этим наиболее рациональным вариантом действий в материале названо обращение Запада к дипломатии для исправления катастрофической траектории развития ситуации на Украине.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис оценил новые возможности России в поражении целей на территории Украины, которые открываются после уничтожения системы противовоздушной обороны (ПВО) противника. «Русские, вероятно, теперь могут наносить удары по Украине в любом месте, куда захотят, по своему усмотрению. В большинстве мест система ПВО больше не функционирует», — отметил он.

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      Игорь Дмитров
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